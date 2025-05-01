Yayınlanma: 01.05.2025 - 11:47

Güncelleme: 01.05.2025 - 11:47

İstanbul Valiliğinin açıkladığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Peki, İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? 1 Mayıs'ta hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

1 MAYIS'TA İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

Valiliğin açıklamasına göre saat 5.30 itibariyle;

Fatih'te; Ragıp Gümüşpala, Kadir Has, Abdülezelpaşa ve Reşadiye caddeleri, Atatürk Bulvarı, Unkapanı ve Galata köprüleri, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci Meydan-Çatladıkapı ışıklar arası), Ankara, Vezneciler, Fuat Paşa, 15 Temmuz Şehitleri, Dede Efendi ve Macar Kardeşler caddeleri, Fevzipaşa Caddesi (Kıztaşı Işıklar-Akdeniz Caddesi kesişimi), 16 Mart Şehitleri ve Şehzadebaşı caddeleri trafiğe kapatıldı.

Sahil Kennedy Caddesi, Haliç Köprüsü, D-100 kara yolu, Avrasya Tüneli, Namık Kemal, 10. Yıl ve Vatan caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Beyoğlu trafiğe kapalı yollar:

Beyoğlu'nda; Tarlabaşı Bulvarı Refik Saydam Caddesi Şişli ve Unkapanı Köprüsü istikameti, Turabi Baba Caddesi İle Evliya Çelebi Caddesi Tarlabaşı Bulvarı istikameti ve Kasımpaşa Bahriye Caddesi Piyalepaşa Bulvarı istikameti trafiğe kapatılacak. Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi Tokaç Sokak kavşağından trafiğe kapatılarak, Darülaceze Caddesi istikametine akış verilmeyecek.

Aslan Gazi Caddesi Alakoç Sokak ile Aylin Sokak kesişimi Darülaceze Caddesi istikameti, Piyalepaşa Bulvarı Fişekhane Deresi ile Irmak Caddesi Dolapdere istikameti, Ömer Hayyam Caddesi Tarlabaşı Bulvarı istikameti, Turabi Baba Caddesi ile Evliya Çelebi Caddesi Tarlabaşı Bulvarı istikameti, Sazlı Dere ve Yedikuyular Caddesi Divan Kavşak istikameti, Mete Caddesi Taksim AKM istikameti, Bedri Karafakihoğlu Sokak Şehitler Tepesi istikameti, İnönü Caddesi Taksim AKM ve Dolmabahçe Gazhane Caddesi istikameti, Tak-ı Zafer Caddesi, Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan ve Cihangir istikameti, İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yollar, Meşrutiyet Caddesi İlk Belediye Cadde istikameti, İlk Belediye Caddesi Perşembe Pazarı Tersane Caddesi Karaköy Meydan ve Unkapanı Köprü istikameti, Karaköy Kemeraltı Caddesi Galata Köprüsü Eminönü istikameti, Kemeraltı Caddesi Dolmabahçe ve Karaköy Meydan istikameti, Necati Bey Caddesi Dolmabahçe istikameti, Boğazkesen Caddesi İstiklal Caddesi istikameti, Defterdar Yokuşu Caddesi Cihangir istikameti, Meclisi Mebusan Caddesi Dolmabahçe ve Karaköy istikameti, Mebusan Yokuşu Caddesi Akyol Sokak trafiğe kapatılacak.

Sürücüler, alternatif olarak Piyalepaşa Bulvarı ile Donanma, Fişekhane Deresi, Dereboyu, Bülent Demir, Irmak, Kurtuluş Deresi, Piyalepaşa Bulvarı, Kasımpaşa Zincirlikuyu, Fatih Sultan, Fatih Sultan Mimberi, Alt Baruthane, Üst Baruthane, Kulaksız, Okmeydanı, Hasköy, Kumbarhane, İmrahor ve Asker Ocağı caddelerini kullanabilecek.

Şişli trafiğe kapalı yollar:

Şişli'de; Cumhuriyet Caddesi Şişli ve Taksim yönü, Halaskargazi Caddesi Şişli ve Taksim Meydan yönü, Rumeli Caddesi Halaskargazi yönü, Abide-i Hürriyet Caddesi Çağlayan yönü, Büyükdere Caddesi Taksim ve Şişli yönü ile Büyükdere Caddesi Esentepe Varyant Altı ve Mecidiyeköy arası araç trafiğine kapatılacak.

Merkez Cadde Geçit Sokak Abide-i Hürriyet Caddesi yönü, 8. Darülaceze Caddesi, Abide-i Hürriyet Caddesi Feriköy yönü, İzzetpaşa Caddesi Halaskargazi yönü, Ergenekon Caddesi Pangaltı yönü, Dolapdere Caddesi Pangaltı Altı yönü, Mahmut Ağa Yokuşu Kurtuluş yönü trafiğe kapalı olacak.

Sıracevizler Caddesi Dolmabahçe Tünel yönü, Akar Caddesi Dolmabahçe Tünel yönü, Darülaceze Yolu Caddesi Feriköy yönü, İncirli Dede Caddesi Feriköy yönü, Dolmabahçe Tüneli Dolmabahçe Meydan yönü trafiğe kapatılacak.

Duçi Sokak ve Huzur Sokak Sıracevizler yönü, Esen Sokak ve Hasat Sokak Şişli Camii yönü, Darülaceze Caddesi Abide-i Hürriyet yönü, Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan Gelişi Uzay Otomotiv yönü, Odese Bulvarı Piyalepaşa Uzay Otomotiv yönü, İmrahor Caddesi Kağıthane Tüneli Bomonti yönü araç trafiğine kapalı olacak.

Sürücüler alternatif olarak Büyükdere ve Mecidiyeköy Yolu caddeleri, Ortaklar Caddesi Bahçeler Sokak, Bülent Tarcan, Hakkı Yeten, Vali Konağı, Aytekin Kotil, 19 Mayıs, Kadırgalar, Maçka, Teşvikiye, Abdi İpekçi, Mim Kemal Öke, Taşkışla, Kurtuluş, Bozkurt, Silahşör, Avukat, Çiftecevizler ve Darülaceze caddelerini kullanabilecek???????.

Beşiktaş trafiğe kapalı yollar:

Beşiktaş'ta; Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan istikameti, Balmumcu Kavşak ile Merkez Komutanlığı ışıklar arası ve Merkez Komutanlığı ışıkları ile Beşiktaş Meydan arası araç trafiğine kapatılacak.

Sait Çiftçi Yıldız Kavşağı Cadde Barbaros Bulvarı katılımı, Barbaros Bulvarı Saray Caddesi, Yıldız Caddesi ve Eski Yıldız Cadde Beşiktaş Meydan dönüşü, Yıldız, Serencebey ve Eski Ortaköy dönüşü trafik ışıklardan itibaren trafiğe kapalı olacak.

Çiğdem ve Barbaros Hayrettin İskelesi sokaklar trafiğe kapatılacak. Beşiktaş Caddesi Dolmabahçe yönü, Dolmabahçe Caddesi Karaköy yönü, Vişneli Tekke Sokak Dolmabahçe yönü ve Dolmabahçe Gazhane Caddesi Karaköy yönü trafiğe kapatılacak.

Sürücüler alternatif olarak, Barbaros Bulvarı çıkış yönü, Çırağan, Ortabahçe, Süleyman Seba, Kadırgalar, Bayıldım, Şair Nedim, Nüshetiye, Ihlamur Yıldız, Emirhan, Ayazma Dere, Yıldız ve Palangalar caddeleri ile Balmumcu Şakir Kesebir Sokak ve Büyükdere Caddesi Sarıyer yönünü kullanabilecek.

D-100 trafiğe kapalı yollar:

D-100 kara yolunun Kuzey Mecidiyeköy ayrımı, Kuzey Kasımpaşa Taksim ayrımı, Kuzey Okmeydanı Yanyol Kasımpaşa Taksim ayrımı ile D-100 Kuzey Beşiktaş ayrımları, Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu Okmeydanı Köprü Altı, D-100 Güney Okmeydanı Piyalepaşa ayrımı, D-100 Güney Çağlayan Yanyol Mecidiyeköy ayrımı, D-100 Güney Beşiktaş Balmumcu ayrımı ve D-100 Güney Çağlayan Yanyol Çağlayan ayrımları trafiğe kapatılacak.

D-100 kara yolu Kuzeyden Mecidiyeköy'e giden akış kapatılarak Haliç Kuzey istikametine, Kuzey Çağlayan Yanyoldan Kasımpaşa Taksim istikametine giden akış ve Kuzey Okmeydanı Yanyoldan Taksim istikametine giden akış kapatılarak Haliç istikametine yönlendirilecek.

TEM istikametinden gelip Piyalepaşa istikametine giden akış kapatılarak Haliç istikametine, Güney Haliç istikametinden Piyalepaşa'ya giden akış kapatılıp D-100 Güney istikametine verilecek. Güney Çağlayan Yanyoldan Mecidiyeköy istikametine giden akış D-100 Güney istikametine, D-100 Güney İstikametinden Beşiktaş Balmumcu istikametine giden akış Levent-Sarıyer istikametine yönlendirilecek.

Kadıköy'de trafiğe kapalı yollar:

Kadıköy'de; Kavak İskele Caddesi-Tıbbiye Caddesi kesişimi ile Rıhtım Caddesi-Tıbbiye Caddesi kesişimi arasında kalan Tıbbiye Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Tıbbiye Caddesi-Rıhtım Caddesi kesişimi ile Rıhtım Sokak-Rıhtım caddesi arasında kalan Rıhtım Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Rıhtım Sokak-Albay Faik Sözdener Caddesi kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi-Albay Faik Sözdener Caddesi kesişimi arasında kalan Albay Faik Sözdener Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi-Kurbağalıdere Caddesi kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi Kurbağalıdere Caddesi kesişimi arasında kalan Kurbağalıdere Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Söğütlüçeşme Caddesi-Kurbağalıdere Caddesi kesişimi ile Rıhtım Caddesi-Söğütlüçeşme Caddesi kesişimi arasında kalan Söğütlüçeşme Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar trafiğe kapatılacak.

Alternatif olarak, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Kurbağalıdere Caddesi (Hasanpaşa İstikameti), Dr. Esat Işık, Acıbadem, Recep Peker ve Bağdat caddeleri, D-100 kara yolu Taşköprü Caddesi ve Dr. Eyüp Aksoy Caddesi kullanılabilecek.

Kartla'da trafiğe kapalı yollar:

Kartal'da; Turgut Özal Bulvarı Yunus Caddesi keşimi, Turgut Özal Bulvarı Çanakkale Caddesi ve Pendik ilçesi Ankara Caddesi (Erol Kaya Caddesi) arası her iki yönde trafiğe kapalı olacak. Sanayi Caddesi, Ulunay Caddesi kesişimi ile Turgut Özal Bulvarı katılımı arası, İhlas Sokak Turgut Özal Bulvarı kesişimi, Şehzade Caddesi Turgut Özal Bulvarı kesişimi, Egemenlik Bulvarı Kartal Baba Alt Geçidi, Savarona Caddesi'nin tamamı, Neyzen Tevfik Caddesi, Şehit Tamer Kılıç Sokak kesişimi ile Savarona Caddesi arası trafiğe kapatılacak.

Alternatif olarak, Turgut Özal Bulvarı Güney Yoldan Çanakkale Caddesi istikametine ve Turgut Özal Bulvarı Kuzey Yoldan Ankara Caddesi ile Erol Kaya Caddesi istikametine akış verilecek.

Ankara, Üsküdar ve Erol Kaya caddeleri kullanılabilecek. Sanayi Caddesi'nden Ulunay Caddesi ve Namık Kemal Caddesi istikametine akış verilirken, D-100 Kuzey ve Güney yollar tercih edilebilecek.

İDO ARAÇLI TAŞIMA KAPATILDI

İDO AŞ ve Şehir Hatları Genel Müdürlüğünce saat 05.30'dan itibaren Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na yolcu ve araç taşınmayacak.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na sadece Üsküdar'a yolcu ve araç taşınacak. Adalara yapılan karşılıklı seferler devam edecek, ancak Kadıköy İskelesi'ne yapılan seferler iptal edildi.

Eyüpsultan tarafına yapılan seferler devam ederken, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına sefer yapılmayacak.

METRO SEFERLERİ DURDURULDU

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla;