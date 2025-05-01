1 Mayıs’ta noterler açık mı? 1 Mayıs’ta noterler çalışıyor mu? 1 Mayıs'ta nöbetçi noter var mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Perşembe günü kutlanacak. Resmi tatil dolayısıyla birçok kamu kurumu kapalı olacak. Peki, 1 Mayıs’ta noterler açık mı? 1 Mayıs’ta noterler çalışıyor mu? 1 Mayıs'ta nöbetçi noter var mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle noterlerin çalışma saatleri gündemde. Noterlerde acil işleri olan yurttaşlar ''Perşembe günü noterler tatil mi?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 1 Mayıs’ta noterler açık mı? 1 Mayıs’ta noterler çalışıyor mu? 1 Mayıs'ta nöbetçi noter var mı?
1 MAYIS'TA NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?
Kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip bir meslek kuruluşu olan noterler, resmi tatillerde kapalı oluyor ve yerine nöbetçi noterler görev alıyor.
Buna bağlı olarak da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda noterler kapalı olacak, normal çalışma düzenine ise 2 Mayıs Cuma günü geçecek. 1 Mayıs'ta nöbetçi noterler çalışacak.
NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ NE?
Noterler hafta içi sabah 09:00 ile akşam 17:00 arasında faaliyet yürütür.
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