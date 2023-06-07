İstanbul'da hareketli anlar: Önce yangın çıkardı, sonra balkondan atlayıp intihar etmek istedi
İstanbul’da kaldığı dairenin doğalgazını açıp evini yakarak intihar etmeye çalışan şahıs, balkondan atlayıp kurtulmak istedi. Şahsa sinirlenen site sakinleri ise kendisini yumruklarla darbederken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
İstanbul Yeşilkent Mahallesi’nde lüks bir sitede önceki gün akşam saatlerinde; kimliği belirsiz şahıs, intihar etmek için kaldığı dairenin doğalgazını açarak ateşe verdi.
Kısa sürede alev alev yanan evden yoğun duman yükseldi. şahıs, kendi evinin balkonundan ilk önce alt kattaki dairenin balkonuna atladı. Daha sora da yere atlayarak kurtulmaya çalıştı.
SİTE SAKİNLERİ DARBETTİ
Atladıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan şahıs, site sakinleri tarafından yakalanarak darb edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şahsın daha önce de birden fazla olay çıkardığı öğrenilirken yaşanan o anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
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