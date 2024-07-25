İstanbul’da hava trafiğine ‘olumsuz hava koşulu’ engeli: Uçuşlar iptal edilecek
İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın 15.00’a kadar yapılacak olan uçuşların yüzde 5’inin iptal edileceği duyuruldu.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işleten Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) beklenen olumsuz meteorolojik koşullarla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabındaki duyuruya göre Cuma günü 15.00'e kadar olan uçuşların yüzde 5'inin iptal edileceği belirtildi.
Konuyla ilgili olarak Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle; MADKOM kararı ile 26 Temmuz 2024 tarihinde saat 15.00'e kadar olan uçuşların yüzde 5'i iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir.”
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