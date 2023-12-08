73 yaşındaki şahsın kargosunda binlerce cinsel uyarıcı ürün ele geçirildi

Yayınlanma: 08.12.2023 - 15:25

Güncelleme: 08.12.2023 - 15:50

Ordu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Ünye ilçesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda Y.G. (73) isimli erkek şahsın kargo eşyasında yapılan aramada yasadışı 4 bin 124 adet cinsel uyarıcı hap ve cinsel gücü arttırıcı ürünler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.