İstanbul’da içki ve sigara satan işyerlerine kamera zorunluluğu geliyor

Yayınlanma: 22.11.2024 - 12:04

Güncelleme: 22.11.2024 - 12:10

1 Ocak itibarıyla İstanbul'da içki ve sigara satışı yapan işyerlerine güvenlik kamerası sistemi kurma zorunluluğu getiriliyor. Yeni düzenlemeye göre, kameralar satış alanları, giriş-çıkış noktaları ve otopark gibi alanları kapsayacak şekilde yerleştirilecek. Sistemin yüz tanıma teknolojisiyle uyumlu olması ve görüntülerin en az 30 gün boyunca saklanması gerekecek.

KAPSAMLI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Alkol ve sigara satışı yapılan işyerlerinin tamamında, kameraların yüksek çözünürlüklü ve gece görüşüne sahip olması şart koşuluyor. 7/24 kesintisiz kayıt yapacak sistemler, hem işyerlerinin güvenliği hem de çocukların korunması amacıyla hayata geçiriliyor.

YASAL YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Zorunluluğa uymayan işletmeler, Kabahatler Kanunu’nun “emre aykırı davranış” maddesi kapsamında cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak. Bu kapsamda kurulan sistemlerin, tarih ve saat bilgisiyle birlikte kayıtların kolay erişilebilir bir şekilde arşivlenmesi gerekiyor.

Düzenleme, çocukları zararlı alışkanlıklardan koruma amacını taşıyor. Alkol ve sigara satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini daha şeffaf ve güvenli bir şekilde yürütmeleri için alınan bu önlem, toplum sağlığına katkı sağlamayı hedefliyor.

1 OCAK SON GÜN

Kamera sistemlerini kurmayan işyerleri 1 Ocak itibarıyla cezai yaptırıma tabi tutulacak. İşletmecilerin cezalarla karşılaşmaması için belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekiyor.