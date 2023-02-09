İstanbul'da İDO ve bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle İDO ve Şehir Hatları'nın bazı hatlarında vapur seferleri yapılamıyor. İşte iptal edilen seferler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 09:35
İstanbul'da İDO ve bazı vapur seferleri yapılamıyor
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Şehir Hatları’nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması) ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferlerinin iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmelerin yaşanabildiği kaydedildi.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre de olumsuz hava koşulları nedeniyle 07.00 kalkışlı Pendik-Yalova, 07.05 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 09.00 Pendik-Yalova, 12.00 kalkışlı Pendik-Yalova, 13.45 kalkışlı Yenikapı-Yalova, 13.45 kalkışlı Yalova-Yenikapı, 14.50 kalkışlı Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 16:00 kalkışlı Pendik-Yalova, 17.15 kalkışlı Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 18.00 kalkışlı Pendik-Yalova, 19.00 kalkışlı Yalova-Pendik, 19.00 kalkışlı Kadıköy-Yenikapı-Bandırma, 19.45 kalkışlı Yalova-Yenikapı ile 19.45 kalkışlı Yenikapı-Yalova seferlerinin iptal edildiği bildirildi.


İDO vapur vapur hatları

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