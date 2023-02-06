İstanbul'da vapur seferlerine 'fırtına' engeli
İstanbul'da olumsuz hava muhalefeti nedeniyle, Şehir Hatları'nın bazı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor.
Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhalefeti nedeniyle Çubuklu-İstinye (Arabalı), Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Üsküdar-Aşiyan, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Üsküdar-Eyüp ve Kadıköy-Eyüp seferlerinin iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmelerin yaşanabildiği kaydedildi.
Anlık güncellenen iptal seferlerinin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.
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