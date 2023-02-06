İstanbul'da vapur seferlerine 'fırtına' engeli

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 11:10

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 11:10

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhalefeti nedeniyle Çubuklu-İstinye (Arabalı), Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Üsküdar-Aşiyan, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Üsküdar-Eyüp ve Kadıköy-Eyüp seferlerinin iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmelerin yaşanabildiği kaydedildi.

Anlık güncellenen iptal seferlerinin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.