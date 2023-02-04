Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 16:12

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 16:12

İBB Şehir Hatları, İstanbul'da fırtına nedeniyle bazı vapur seferlerinde güncellemeye gitti. Vapurla yolculuk yapmak isteyen yurttaşlar, ''İstanbul'da vapur seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi?'' sorularını sıklıkla aratıyor. İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

İstanbul'da fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

İSTANBUL'DA HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?

Vapur seferleriyle ilgili İBB Şehir Hatları'ndan yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Değerli yolcularımız, hava muhalefeti (lodos) sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.

Avcılar-Bostancı

Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

Maltepe-Adalar

Beşiktaş-Adalar

Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Lodos sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.







