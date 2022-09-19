İstanbul'da ilginç 'minare' yenilemesi: Aşağıya atlayıp, yukarıya taş çektiler
Kağıthane’de bir grup işçi bir caminin minaresini yenilemek için ilginç bir yöntem kullandı. Minareden sarkıttıkları ipe tutunarak aşağıya atlayan işçiler, parçaları bu şekilde yukarıya çekti. Yürekleri ağza getiren o anlar kameralara yansırken, işçilerin hiçbir önlem almaması “pes” dedirtti.
Kağıthane Hamidiye Mahallesi’ndeki bir caminin minaresini yenilemek için toplanan bir grup işçi önce minareye iskele kurdu. İşçiler ardından minarenin tepesine parçaları taşımak için ilginç bir yöntem geliştirdi.
İskelenin tepesine bir ray sistemi kuran işçiler, aşağıya sarkıttıkları ipin ucuna yenileme yapılacak taş parçalarını bağladı.
AKIL ALMAZ YÖNTEMLE MİNAREYE TAŞ ÇEKTİLER
Ardından iskelenin üst katlarına dağılan işçiler, sırayla ipe tutunarak aşağıya atladı. Bu sayede parçayı minarenin tepesine çıkartan işçiler, canlarını hiçe sayarak defalarca bu şekilde yukarıya taş çekti.
Yürekleri ağza getiren o anlar kameralara yansırken, işçilerin hiçbir önlem almaması ise “pes” dedirtti.
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