Minareleri görüp gelenler, camiyi bulamıyor
Sivas'ın Tuzlagözü köyünde bulunan yaklaşık 1 asırlık cami, camiden uzak bir tepede bulunan 2 minaresi ile dikkat çekiyor.
Cami köy meydanında bulunurken, minareler yaklaşık 300 metre mesafedeki hakim bir tepede bulunuyor. Köyde ilk yolu düşenler camiye ulaşabilmek için minareleri takip ediyor. Minarelerin yanına vardıklarında ise aradıkları camiyi bulamıyorlar.
Cami köyün dar bir vadi içerisinde kalan sınırlarında inşa edildi. Cami, çukur bir alanda bulunduğu için okunan ezanlar köyün açık alanda kalan kısmında duyulmuyordu.
Bu nedenle camiden 300 metre uzaklıktaki hakim tepede bir minare inşa edildi. İnşa edilen minare de alçakta kalınca daha yüksek bir tepede daha uzun ikinci bir minare daha yapıldı. Bu şekilde minareden okunan ezanlar köyün tamamından işitilir oldu.
Köy muhtarı Kudret Şimşek, köylerine ilk kez yolu düşenlerin durumu şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, “Köyde elektriğin bulunmadığı zamanlarda köy aşağı tarafta kaldığı için minare o tepeye yapılmış. Hoca tepedeki minareye çıkıp köyün her iki tarafında ezanını duyururmuş. Köyümüze gelenler camiyi soruyor. Minareyi köyün içinden görünce camiyi orada görüp minareyi takip ediyorlar fakat camiyi bulamıyorlar. Daha sonra köylülere minare burada ama cami nerde diye sormak zorunda kalıyorlar ve o şekilde buluyorlar. Görenler özellikle fotoğraf çekiliyor minare ve caminin arasındaki mesafeyi çekiyorlar. Ziyaret gibi gelip kullanıyorlar burayı. Türkiye'de sadece bu köyde minare 150-200 metre uzaklıkta” şeklinde konuştu.
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