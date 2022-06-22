Minareleri görüp gelenler, camiyi bulamıyor

Köy muhtarı Kudret Şimşek, köylerine ilk kez yolu düşenlerin durumu şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, “Köyde elektriğin bulunmadığı zamanlarda köy aşağı tarafta kaldığı için minare o tepeye yapılmış. Hoca tepedeki minareye çıkıp köyün her iki tarafında ezanını duyururmuş. Köyümüze gelenler camiyi soruyor. Minareyi köyün içinden görünce camiyi orada görüp minareyi takip ediyorlar fakat camiyi bulamıyorlar. Daha sonra köylülere minare burada ama cami nerde diye sormak zorunda kalıyorlar ve o şekilde buluyorlar. Görenler özellikle fotoğraf çekiliyor minare ve caminin arasındaki mesafeyi çekiyorlar. Ziyaret gibi gelip kullanıyorlar burayı. Türkiye'de sadece bu köyde minare 150-200 metre uzaklıkta” şeklinde konuştu.