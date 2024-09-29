İstanbul'da inşaat çalışması sırasında istinat duvarı ve yol çöktü
İstanbul Güngören’de temel kazma çalışması sırasında istinat duvarı ve yol çöktü. Park halindeki otomobil çökme sonucu oluşan boşluğa düştü. Ekipler, duvarın altını doldurma çalışmalarına başladı.
Güngören Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, saat 16.00 sıralarında sokakta bulunan bir inşaat alanında temel kazma çalışması yapıldığı sırada kepçe operatörünün hareketiyle istinat duvarı ve yol çöktü.
İstinat duvarının altı boş olduğu için çöken yolda park halinde bulunan bir otomobil boşluğa düştü.
Ekipler, getirilen kumlarla iş makinası ile istinat duvarının altındaki boşluğu doldurmak için çalışma başlattı.
Etiketler: #istinat duvarı #istinat
En Çok Okunan Haberler
-
- Davanın seyrini değiştirecek adım
- Rusya'dan Türkiye'ye soğuk duş!
- Yaşar Alptekin ve Meriç Erkan'dan tepki çeken anlar
- ‘Ucu AKP’ye uzanabilir’
- 'Kutlama yapan siyonist İslamcılar asla unutulmamalı'
- Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu!
- New York Belediye Başkanı'na 'Türkiye' suçlamaları
- 'Bazı bakanlar karşı çıktı...'
- AKP'den sosyal medyaya yeni tırpan
- Denizlerde palamut ve kılıç balığı bolluğu