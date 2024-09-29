İstanbul'da inşaat çalışması sırasında istinat duvarı ve yol çöktü

Yayınlanma: 29.09.2024 - 19:00

Güncelleme: 29.09.2024 - 19:02

Güngören Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, saat 16.00 sıralarında sokakta bulunan bir inşaat alanında temel kazma çalışması yapıldığı sırada kepçe operatörünün hareketiyle istinat duvarı ve yol çöktü.

İstinat duvarının altı boş olduğu için çöken yolda park halinde bulunan bir otomobil boşluğa düştü.

Ekipler, getirilen kumlarla iş makinası ile istinat duvarının altındaki boşluğu doldurmak için çalışma başlattı.