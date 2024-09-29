İstanbul'da inşaat çalışması sırasında istinat duvarı ve yol çöktü

İstanbul Güngören’de temel kazma çalışması sırasında istinat duvarı ve yol çöktü. Park halindeki otomobil çökme sonucu oluşan boşluğa düştü. Ekipler, duvarın altını doldurma çalışmalarına başladı.

İstanbul'da inşaat çalışması sırasında istinat duvarı ve yol çöktü
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İHA
Yayınlanma: 29.09.2024 - 19:00

Güngören Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, saat 16.00 sıralarında sokakta bulunan bir inşaat alanında temel kazma çalışması yapıldığı sırada kepçe operatörünün hareketiyle istinat duvarı ve yol çöktü.

İstinat duvarının altı boş olduğu için çöken yolda park halinde bulunan bir otomobil boşluğa düştü.

Ekipler, getirilen kumlarla iş makinası ile istinat duvarının altındaki boşluğu doldurmak için çalışma başlattı.


Etiketler: #istinat duvarı #istinat

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