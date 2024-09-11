İzmir'i yaz sağanağı vurdu: İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura düştü

Yayınlanma: 11.09.2024 - 13:05

Güncelleme: 11.09.2024 - 14:37

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde birçok il için sağanak yağış uyarısında bulunulmuştu.

İzmir’de de gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, sabah saatlerine kadar merkez ilçelerde etkili oldu. Aniden bastıran sağanak yağış, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı yurttaşlar, saçakların altına sığındı.

Yağış nedeniyle Menderes Çukuraltı Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerleri ile Özdere Mahallesi'nde belediyeye ait kapalı otoparkı su bastı.

Çukuraltı Mahallesi 2189 Sokak'taki bir istinat duvarının çökmesi sonucu toplam 6 daireli 3 müstakil bina ile park halindeki 3 araçta hasar meydana geldi.

Bölgede sel sularının sürüklediği molozlar Özdere Oğan Timinci İlkokulu'nun bahçesinde de hasara neden oldu. Okulda tedbir amacıyla eğitime bir gün ara verildi.

Ahmetbeyli Mahallesi'nde ise derenin taşması sonucu Maydonoz Koyu'ndaki yolun bir bölümü çöktü. Yolda park halindeki otomobillerden biri ile koyda bağlı olan teknelerden bazıları denize sürüklendi.

GAZİEMİR'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Öte yandan Gaziemir ilçesi Akçay Caddesi’nde yollar göle döndü. Yurttaşların ayakkabılarını eline alıp, biriken suya basarak yolun karşısına geçtiği görüldü.

1 ARAÇ GÖÇEN YOLUN İÇERİSİNE DÜŞTÜ

Buca ilçesine bağlı Vali Rahmi Bey Mahallesi Forbes Sokak’ta ise park halinde bulunan bir araç, yoğun yağış sebebiyle göçen yolun içine düştü. Araçta maddi hasar oluşurken araç sahibi Suat Yağdı, “Aracımızı buraya akşam park etmiştik. Gece yağmur yağınca aşırı su birikintisi burayı oymuş ve araç göçüğün içine düşmüş. Sabah namazına giden arkadaşlar olayı görüp bize haber verdiler. Aracımızı daha yeni çıkarabildik. Şimdi hasar tespit çalışmaları sürüyor” ifadelerine yer verdi.