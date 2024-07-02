Kara yolundaki çukura giren otomobil, istinat duvarını aştı: 3 ağır yaralı
Van-Başkale kara yolu kenarındaki çukura girip istinat duvarını aşan otomobildeki 3 kişi, ağır yaralandı.
Feci kaza, sabah saatlerinde Van-Başkale karayolu Bebleşin mevkisinde meydana geldi.
Başkale'den Van istikametine giden, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, sürücünün yol kenarındaki çukura girip direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki istinat duvarını aştı.
Çevreden geçenlerin haber vermesi ile kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Van'daki hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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