Kara yolundaki çukura giren otomobil, istinat duvarını aştı: 3 ağır yaralı

Van-Başkale kara yolu kenarındaki çukura girip istinat duvarını aşan otomobildeki 3 kişi, ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 15:13
Kara yolundaki çukura giren otomobil, istinat duvarını aştı: 3 ağır yaralı
Abone Ol google-news

Feci kaza, sabah saatlerinde Van-Başkale karayolu Bebleşin mevkisinde meydana geldi.

Başkale'den Van istikametine giden, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, sürücünün yol kenarındaki çukura girip direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki istinat duvarını aştı.

Çevreden geçenlerin haber vermesi ile kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Van'daki hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Ambulans haberleri Van haberleri

İlgili Haberler

Ataşehir'de inşaatta yangın: D-100 Karayolu'nu duman kapladı

Ataşehir'de inşaatta yangın: D-100 Karayolu'nu duman kapladı
Artvin-Yusufeli karayolundaki tünelde çökme: Ulaşıma kapandı!

Artvin-Yusufeli karayolundaki tünelde çökme: Ulaşıma kapandı!
Burdur-Fethiye karayolunda feci kaza! AKP'li belediye başkanının yeğeni öldü, eşi yaralandı

Burdur-Fethiye karayolunda feci kaza! AKP'li belediye başkanının yeğeni öldü, eşi yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler