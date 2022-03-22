İstanbul'da iş yerine kumar baskını

22 Mart 2022 Salı, 14:20

İstanbul Kartal'da kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine baskın düzenlendi. İş yerindeki gizli bölmede kumar oynayan 6 kişiye toplam 10 bin 914 lira para cezası kesildi.

KUMAR İÇİN GİZLİ BÖLME BULUNUYORMUŞ

Kartal Atalar Mahallesi’ndeki iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. İş yerine giren ekipler içeride gizli bir bölme bulunduğunu tespit etti. Gizli bölmede 6 kişinin kumar oynadığı belirlendi. İş yerinde yapılan aramalarda bir deste oyun kartı, 82 oyun pulu, 10 bin 200 lira ve 200 dolar para ele geçirildi.

PARA CEZASI UYGULANDI

Kumar oynayan kişiler hakkında Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince toplam 10 bin 914 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sorumlusu H.E. isimli kişi hakkında 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama' suçundan adli işlem yapıldı. Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen iş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.