İstanbul'da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı

01 Nisan 2022 Cuma, 12:11

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele Şube ekipleri, silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik İstanbul'un yedi ilçesindeki 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Söz konusu operasyonda toplam 13 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.