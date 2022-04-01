İstanbul'da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı
İstanbul 'un yedi ilçesinde silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele Şube ekipleri, silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik İstanbul'un yedi ilçesindeki 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Söz konusu operasyonda toplam 13 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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