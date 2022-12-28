İstanbul'da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul'da IŞİD terör örgütüne düzenlenen operasyon yabancı uyruklu 18 kişi gözaltına alındı.

DHA
28 Aralık 2022 Çarşamba, 11:02
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, IŞİD, EL KAİDE, HTŞ gibi terör örgütlerine yönelik çalışmalar kapsamında 12 ilçede 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 yabancı uyruklu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.


IŞİD İstanbul Operasyon

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