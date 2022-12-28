İstanbul'da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı
İstanbul'da IŞİD terör örgütüne düzenlenen operasyon yabancı uyruklu 18 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, IŞİD, EL KAİDE, HTŞ gibi terör örgütlerine yönelik çalışmalar kapsamında 12 ilçede 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 18 yabancı uyruklu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.
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