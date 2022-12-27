Bolu'da terör örgütleri IŞİD ve FETÖ'ye operasyon: 4 gözaltı

27 Aralık 2022 Salı, 16:07

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD’e yönelik 2 ilde operasyon düzenledi. Bahçelievler Mahallesi’nde yapılan baskında Suriye uyruklu T.H. yakalandı.

Ankara’daki operasyonda ise Irak uyruklu H.E.B. gözaltına alındı. T.H.’nin terör örgütü içerisinde çatışma bölgelerinde görev aldığı, H.E.B’nin ise örgütte faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

DOKTOR VE EV KADININA FETÖ'DEN GÖZALTI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri FETÖ/PDY’ye üye olduğu iddia edilen ev kadını L.K. ile Yalova'da özel bir hastanede doktor olarak görev yapan A.K.’yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, terör örgütünün şifreli haberleşme programı olan Bylock kaydı bulunduğu öğrenildi. Her iki operasyonda yakalanan 4 kişinin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.