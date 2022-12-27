Bolu'da terör örgütleri IŞİD ve FETÖ'ye operasyon: 4 gözaltı
Bolu'da polisin düzenlediği operasyonlarda, IŞİD üyesi 2 kişi ile FETÖ üyesi 2 kişi gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD’e yönelik 2 ilde operasyon düzenledi. Bahçelievler Mahallesi’nde yapılan baskında Suriye uyruklu T.H. yakalandı.
Ankara’daki operasyonda ise Irak uyruklu H.E.B. gözaltına alındı. T.H.’nin terör örgütü içerisinde çatışma bölgelerinde görev aldığı, H.E.B’nin ise örgütte faaliyet yürüttüğü öğrenildi.
DOKTOR VE EV KADININA FETÖ'DEN GÖZALTI
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri FETÖ/PDY’ye üye olduğu iddia edilen ev kadını L.K. ile Yalova'da özel bir hastanede doktor olarak görev yapan A.K.’yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin, terör örgütünün şifreli haberleşme programı olan Bylock kaydı bulunduğu öğrenildi. Her iki operasyonda yakalanan 4 kişinin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
- İBB'yi teftiş eden heyetin başkanı görevden ayrılmış
- Hull City'nin Kolombiyalı yıldızı 1 puanı kurtardı!
- Erdoğan'ın müjdesi yine 'gaz' çıktı
- Bakanlık şirketleri açıkladı
- MR taramasında cinsel ilişkinin etkileri gözlemlendi
- Tanju Özcan'a bıçaklı saldırı girişimi
- 'Allah yok' dediği iddiasıyla kuzenini öldürdü
- İçişleri Bakan Yardımcısı hakkında çarpıcı iddia
- İstanbul’da toplu taşımaya zam