İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde protesto

İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen bir grup İsrail Konsolosluğu'na yürüdü. Slogan atan grup İsrail'i protesto etti.

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde protesto
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DHA
Yayınlanma: 29.09.2024 - 19:19

Beşiktaş'ta saat 15.00 sıralarında toplanan yaklaşık 500 kişilik grup, sloganlar eşliğinde İsrail Konsolosluğu’na yürüdü.

Konsolosluk önünde toplanan kalabalık, ellerinde taşıdığı döviz ve pankartları sallayarak İsrail’i protesto etti.

POLİS GÜVELİK ÖNLEMİ ALDI

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylem yaklaşık bir saat sürdü. Toplanan grup olaysız bir şekilde dağıldı.


Etiketler: #israil #İsrail Başkonsolosluğu

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