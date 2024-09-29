İran'dan İsrail çıkışı: 'Tepki uygun zamanda...'

Yayınlanma: 29.09.2024 - 14:57

Güncelleme: 29.09.2024 - 14:57

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif, İsrail'in 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah için Hizbullah'ın Tahran'daki temsilciliğinde düzenlenen anma törenine katıldı.

Törende bir gazetecinin İran'ın İsrail'e muhtemel tepkisine ilişkin sorusu üzerine Zarif, "Siyonist rejimin suçlarına karşı İran'ın tepkisi uygun zamanda ve İran'ın tercihine göre verilecek" ifadelerini kullandı.