İstanbul'da 'kaçak botoks ilacı' operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Bakırköy'de bir adrese düzenlenen operasyonda 2 bin 44 dolgu botoks ilacı ile 893 botoks sulandırma solüsyonu ele geçirildi.
İstanbul'da, botoks ilacı ve sulandırma solüsyonlarının yurt dışından kaçak getirilmesine yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Yapılan çalışmalarda ülkeye yurt dışından kaçak botoks ilacı ve botoks sulandırma solüsyonu getirildiğini tespit eden ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.
Bakırköy'de belirledikleri adrese yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON 500 BİN LİRA
Burada yapılan aramada piyasa değerinin 4 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen 2 bin 44 dolgu botoks ilacı ile 893 botoks sulandırma solüsyonu ele geçirildi.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakıldı.
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