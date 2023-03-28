Ölüm getiren mide botoksu: İki doktor yine serbest bırakıldı!
Tuzla’da mide botoksu ameliyatı sonrasında 1 kişinin hayatın kaybetmesinin ardından gözaltına alınan 2 doktor adli kontrol şartıyla ikinci kez serbest bırakıldı.
İstanbul'un Tuzla ilçesinde özel bir hastanede mide botoksu yaptıran bazı hastaların çift görme, tansiyon yükselmesi ve mide bulantısı gibi semptomlar yaşaması üzerine inceleme başlatıldı.
Yapılan çalışmalarda mide botoksu yaptıran hastaların yoğunlukla İstanbul ve İzmir'de ameliyat oldukları, farklı il ve ilçelerdeki hastalarla birlikte toplam 31 kişinin aynı sorunları yaşadıkları belirlendi.
Tuzla'daki hastanede tedavi gören 46 yaşındaki Türkmenistanlı Aylar Korhanova ise, 23 Mart’ta hastanede hayatını kaybetmişti.
2 KEZ SERBEST BIRAKILDILAR!
Hastaların şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hastanenin yetkilisi doktor C.C.E., operasyonu yapan doktor Ş.Ş. ve firma sahibi C.T.'yi gözaltına alarak ameliyat öncesi ve ameliyat sırasında kullanılan 6 ilaca el konulmuştu.
Yakalanan şüphelilerden C.C.E. ve Ş.Ş. işlemleri sonrası adli makamlarca serbest bırakıldı. Türkmenistanlı Aylar Korhanova ölümü sonrasında doktorlar C.C.E. ve Ş.Ş. tekrar gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "taksirle ölüme neden olma" suçundan Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 2 doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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