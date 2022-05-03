İstanbul'da 'kaçak göçmen' operasyonu: 3 günde 204 göçmen yakalandı
İstanbul'da Emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 1-3 Mayıs tarihleri arasında 204 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerle ilgili sınır dışı işlemleri devam ediyor.
İstanbul'da 1-3 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde 204 göçmen yakalandı. Göçmenlerin sınırdışı işlemleri devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul genelinde asayiş uygulamaları ve umuma açık alanlarda denetim gerçekleştirildi. 1 Mayıs 3 Mayıs arasında yapılan denetimlerde ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 204 göçmen yakalandı. Göçmenlerden 83’ü Afganistan uyruklu, 37’si Suriye uyruklu, 23’ü Pakistan uyruklu ve 61 göçmenin ise diğer ülkelerden olduğu tespit edildi. Yakalanan göçmenlerle ilgili sınır dışı işlemleri devam ediyor.
Video Haberler
- Dolu ve sağanak nedeniyle araçlar mahsur kaldı
- Kaza yaptı, polise sarılıp bayramlaştı
- Küçük Bayram Sokak'taki görüntüler gündem oldu
- Kanolanın ekim alanı 9 kat arttı
- Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaretçi yoğunluğu
- Belediyenin ek hizmet binasında yangın
- Erdoğan'ın büyük değişimi!
- Karadeniz'de patlama sesiyle gelen mayın tedirginliği
- İstanbul'da 97 düzensiz göçmen yakalandı
- Sosyal medyada yayın yaparken 'fırına' girdi
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin 'göbeğini kaşıyan adam' moment'i
- AKP'de 'yorgunluk' istifası
- Hakaretin perde arkası
- 'Gizemli hepatit' alarmı: 3 çocuk öldü
- Özel'den, Turan'a çok sert yanıt
- '5 yılda deli edeceğim, deli!'
- Erdoğan'ın memleketinde seçim mesajı!
- AKP'li Bülent Turan muhalefeti hedef aldı
- 'Seçimlerde manipülasyon' iddiası
- Aile ziyaretinde tartışma sonrası korkunç kaza