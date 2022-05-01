Kocaeli'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 27 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
01 Mayıs 2022 Pazar, 15:26
Kocaeli'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Dilovası'nda bir aracı durdurdu.

Kontrolde, 14 Afganistan, 8 Suriye ve 5 İran uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.A. jandarma merkezine götürüldü.


düzensiz göçmen kocaeli

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler