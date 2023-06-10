İstanbul’da kaçak göçmenlere 'evlerini kiralayanlara' operasyon

Yayınlanma: 10.06.2023 - 11:07

Güncelleme: 10.06.2023 - 11:07

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde konut ve iş yerlerini, yurda kaçak yollarla gelen yabancı uyruklu kişilere kiralayan veya bu şahısları ikametlerinde barındıran ev sahiplerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

7 ADRES TESPİT EDİLDİ

Yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 Haziran’da Zeytinburnu’nda kaçak göçmenlerin barındığı “şok evi” diye tabir edilen 7 farklı adres tespit edildi.

3 KONUT SAHİBİ GÖZALTINDA

Düzenlenen operasyonlarda, şok evlerinde barındırılan, farklı uyruklarda 37 kaçak göçmen yakalandı; yasa dışı sığınmacılara evlerini icara veren S.K., S.A. ve İ.U. isimli 3 konut sahibi gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, kaçak göçmenleri evlerde barındırdığı ve haksız kazanç sağladığı tespit edilen şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü. Kaçak göçmenlere kiraya verilen evler ise mühürlendi.

Yakalanan şüphelilere adreslerde barındırdığı kaçak göçmen başına 5 bin 740 lira olmak üzere toplamda 212 bin 380 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Emniyette ifade işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, “göçmen kaçakçılığı” suçundan sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.