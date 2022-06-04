İstanbul'da kaçak içki operasyonu: Tonlarca etil alkol ele geçirildi

04 Haziran 2022 Cumartesi, 13:20

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine hareket geçen polis, Bakırköy’de bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçak içki yapımında kullanılmak için piyasaya sürülmek üzere bidonlar halinde hazırlanmış 3 ton 255 kilogram etil alkol ele geçirildi.

Etil alkole polis el koyarken A.T. isimli şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan A.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.