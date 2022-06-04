İstanbul'da kaçak içki operasyonu: Tonlarca etil alkol ele geçirildi

İstanbul Bakırköy’de, kaçak içki yapımında kullanılmak üzere 5 kilogramlık bidonlar halinde 3 ton 255 kilogram etil alkol ele geçirildi. Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan A.T. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ANKA
04 Haziran 2022 Cumartesi, 13:20
İstanbul'da kaçak içki operasyonu: Tonlarca etil alkol ele geçirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine hareket geçen polis, Bakırköy’de bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçak içki yapımında kullanılmak için piyasaya sürülmek üzere bidonlar halinde hazırlanmış 3 ton 255 kilogram etil alkol ele geçirildi.

Etil alkole polis el koyarken A.T. isimli şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan A.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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