Marmaris’te bir barda sahte içki ele geçirildi
Marmaris’te bir barda sahte alkol ele geçirildi. Ekipler yaptıkları arama sonucunda 4 litre sahte alkol, 3 litre sahte olduğu değerlendirilen içki, 2 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi. Sahte alkollere el konulurken, konu ile ilgili K.A, F.P. ve B.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren bir eğlence merkezinde, denetimler sırasında sahte alkol ele geçirildi.
Ünlü turizm merkezlerinden olan Marmaris’te emniyet ekipleri, vatandaşların güvenliği için sahte alkol ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Marmaris KOM Grup Amirliği ekipleri, bir bar işletmesinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde işletmenin bar kısmında bulunan gazoz şişeleri kontrol edilirken, ekipler şişelerin sahte içki ile dolu olduğu fark etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler işletme genelinde yaptıkları arama sonucunda 4 litre sahte alkol, 3 litre sahte olduğu değerlendirilen içki, 2 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.
Sahte alkollere el konulurken, konu ile ilgili K.A, F.P. ve B.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. 3 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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