Cansız bedeni bulunmuştu: Bahçedeki ölümde 'sahte içki' şüphesi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sahte içki içtiği iddia edilen Şenol Alarcin'in (54) bahçede cansız bedeni bulundu.

DHA
31 Mayıs 2022 Salı, 12:16
Cansız bedeni bulunmuştu: Bahçedeki ölümde 'sahte içki' şüphesi
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Sakarya'da yaşayan Şenol Alarcin, dün Şerbetpınarı Mahallesi'ndeki evinin yakınındaki bahçeye giderek içki içti.

Bir süre sonra yakınları, Alarcin'in bahçede cansız bedenini buldu. Sahte içkiden hayatını kaybettiği öne süren Alarcin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


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