İstanbul'da 'kaçak ilaç' operasyonu: 2 zanlı yakalandı

İstanbul'da, çok sayıda kaçak ilaç ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 03.09.2024 - 11:40
İstanbul'da 'kaçak ilaç' operasyonu: 2 zanlı yakalandı
Abone Ol google-news

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye girişi ve satışı yasak olan ilaçların tedarik edilip, piyasaya sürüleceğini tespit etti.

Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, kaçak ilaçların Fatih'te bir ikamet adresinde depolandığını belirledi. Ekipler, yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 2 şüpheliyi yakaladı.

Adreste yapılan aramalarda piyasa değeri 150 milyon lira olduğu değerlendirilen kanser, diyabet ve böbrek hastalıklarının tedavilerinde kullanılan 72 bin 761 kaçak ilaç ele geçirildi.

Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanıp, serbest bırakıldı.


adli kontrol haberleri kaçak ilaç haberleri ilaç haberleri

İlgili Haberler

Rekabet Kurulu'ndan ilaç firmalarına 30 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu'ndan ilaç firmalarına 30 milyon lira ceza
İstanbul’da devlet hastanesindeki ilaçları satan şüphelilere operasyon: 2’si doktor 19 gözaltı

İstanbul’da devlet hastanesindeki ilaçları satan şüphelilere operasyon: 2’si doktor 19 gözaltı
Epilepsi hastalarının çilesi stok yetersizliği nedeniyle büyüyor: Bayat ilaç içiyorlar!

Epilepsi hastalarının çilesi stok yetersizliği nedeniyle büyüyor: Bayat ilaç içiyorlar!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler