İstanbul’da devlet hastanesindeki ilaçları satan şüphelilere operasyon: 2’si doktor 19 gözaltı

Yayınlanma: 27.08.2024 - 11:13

Güncelleme: 27.08.2024 - 12:34

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, bir kamu hastanesinde bulunan çeşitli ecza depolarından yasadışı ilaç alınıp satıldığını belirledi.

İlaçların kaçak yollarla ülke içerisinde ticaretinin yapıldığını, kaçak botoks ve dolgu ürünlerinin güzellik merkezlerinde uygulandığını belirleyen ekipler şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

GÖZALTILAR VAR

İstanbul merkez olmak üzere Adana, Kırklareli, Samsun, Kastamonu ve Ankara illerinde 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda aralarında 2 doktorun da bulunduğu 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında ecza deposu olarak kullanılan 2 ayrı adres daha tespit eden ekipler, 1 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise 1547 adet botoks ve dolgu ürünleri ile çeşitli tıbbi malzemeler, 21 dijital materyal, 3 gram uyuşturucu madde, yurtdışı ilaç ihracatına konu evraklar ele geçirildi.

Şüpheliler Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.