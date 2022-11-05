İstanbul'da 'kaçak sigara' operasyonu: Piyasa değeri 700 bin lira....

İstanbul'da kaçak sigara ve tütün satanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin işyeri ve depo olarak kullandıkları adreslerde yapılan aramalarda 17 bin 206 paket kaçak sigara ele geçirildi.

DHA
05 Kasım 2022 Cumartesi, 10:37
İstanbul'da 'kaçak sigara' operasyonu: Piyasa değeri 700 bin lira....
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından ülkeye kaçak yollarla sigara malzemesi getirerek piyasaya sürmeyi planlayan şüpheliler olduğu yönünde ihbar aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler, şüphelilerin Zeytinburnu ve Küçükçekmece'deki işyeri ve depo olarak kullandıkları adresleri belirledi. Polis, bu adreslere farklı tarihlerde düzenledikleri operasyonlarda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

PİYASA DEĞERİ TOPLAM 700 BİN LİRA 

Adreslerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri toplam 700 bin lira olan 17 bin 206 paket kaçak sigara, bin kaçak puro, 19 kilogram nargile tütünü, 580 gram kaçak tütün,  20 bin dal doldurulmuş makaron, 6 bin 400 dal boş makaron, 7 nargile makinası ile 20 elektronik sigara ele geçirildi. 


Sigara kaçak sigara Operasyon

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