İstanbul’da kaçak yedek parça satanlara operasyon: 8 gözaltı

Yayınlanma: 06.05.2024 - 12:40

Güncelleme: 06.05.2024 - 12:41

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

8 GÖZALTI

Yapılan çalışmalarda Bayrampaşa, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler ve Zeytinburnu’nda tespit edilen depo ve işyerlerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 90 milyon lira olan 269 farklı araç markalarına ait direksiyon ve 4 bin 477 oto yedek parçası ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri devam ediyor.