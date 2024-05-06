İstanbul’da kaçak yedek parça satanlara operasyon: 8 gözaltı

İstanbul’da kaçak otomobil yedek parça malzemelerini piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken 90 milyon lira değerinde malzeme ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 12:40
İstanbul’da kaçak yedek parça satanlara operasyon: 8 gözaltı
Abone Ol google-news

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

8 GÖZALTI

Yapılan çalışmalarda Bayrampaşa, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler ve Zeytinburnu’nda tespit edilen depo ve işyerlerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 90 milyon lira olan 269 farklı araç markalarına ait direksiyon ve 4 bin 477 oto yedek parçası ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri devam ediyor.


araç haberleri arama haberleri

İlgili Haberler

Son dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 19 ilde 'Sibergöz-38' operasyonu: 51 şüpheli yakalandı

Son dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 19 ilde 'Sibergöz-38' operasyonu: 51 şüpheli yakalandı
Bursa polisinden İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bursa polisinden İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
İzmir’de tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı!

İzmir’de tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İngiltere'de Başbakan Sunak, ana muhalefetin genel seçimde birinci parti olabileceğini kabul etti

İngiltere'de Başbakan Sunak, ana muhalefetin genel seçimde birinci parti olabileceğini kabul etti
Gemlik’te acı kaza: Çöp kamyonu kadını ezdi, ölümle sonuçlandı

Gemlik’te acı kaza: Çöp kamyonu kadını ezdi, ölümle sonuçlandı
Özgür Özel, Deniz Gezmişlerin anmasına katılacak

Özgür Özel, Deniz Gezmişlerin anmasına katılacak
Meteoroloji açıkladı: 6 Mayıs 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 6 Mayıs 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
İBB, 'Harita İstanbul' uygulamasını hizmete sundu

İBB, 'Harita İstanbul' uygulamasını hizmete sundu
52 yıl önce bugün bir cezaevi gecesinde idam edilmişlerdi: Unutulmadılar!

52 yıl önce bugün bir cezaevi gecesinde idam edilmişlerdi: Unutulmadılar!
Son Dakika... Edanur Gezer soruşturması: Gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı

Son Dakika... Edanur Gezer soruşturması: Gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı
Okan Buruk’tan Sivas maçı sonrası açıklama

Okan Buruk’tan Sivas maçı sonrası açıklama