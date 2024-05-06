İstanbul’da kaçak yedek parça satanlara operasyon: 8 gözaltı
İstanbul’da kaçak otomobil yedek parça malzemelerini piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken 90 milyon lira değerinde malzeme ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
8 GÖZALTI
Yapılan çalışmalarda Bayrampaşa, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler ve Zeytinburnu’nda tespit edilen depo ve işyerlerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 90 milyon lira olan 269 farklı araç markalarına ait direksiyon ve 4 bin 477 oto yedek parçası ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
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