İzmir’de tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı!

Yayınlanma: 06.05.2024 - 11:19

Güncelleme: 06.05.2024 - 11:19

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik bir süre önce çalışma başlattı.

Şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. 1 ve 2 Mayıs tarihlerinde Bornova, Konak ve Ödemiş ilçelerinde toplam 8 ev ve 1 işyerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 bin 36 sikke, ok ucu, ağırlık, obje, heykelcikten oluşan 339 tarihi eser, 2 antika toplu tabanca, 3 antika kılıç ele geçirildi.

4 şüpheli gözaltına alındı. Piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 500 bin TL olan tarihi eserlere el konulurken, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.