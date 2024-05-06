İzmir’de tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı!

İzmir'in 3 ilçesindeki operasyonda Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 11:19
İzmir’de tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı!
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik bir süre önce çalışma başlattı. 

Şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. 1 ve 2 Mayıs tarihlerinde Bornova, Konak ve Ödemiş ilçelerinde toplam 8 ev ve 1 işyerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 bin 36 sikke, ok ucu, ağırlık, obje, heykelcikten oluşan 339 tarihi eser, 2 antika toplu tabanca, 3 antika kılıç ele geçirildi. 

4 şüpheli gözaltına alındı. Piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 500 bin TL olan tarihi eserlere el konulurken, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 

Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


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