İstanbul'da kadın cinayeti: 3 çocuğunun gözleri önünde karısını bıçaklayarak öldürdü
İstanbul Başakşehir'de, kavga eden Şemsettin T., 3 çocuğunun gözü önünde eşi Sema T.'yi bıçaklayarak öldürdü. Defalarca kere bıçak darbesi alan Sema T., kurtulmak için kendisini son anda cama attı ancak başarılı olamadı. Olayın ardından evde gözaltına alınan Şemsettin T., polis tarafından yoğun güvenlik önlemi altında çıkarılırken, çevre sakinleri olaya tepki gösterdi.
Olay, dün 22.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Kayyum Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sürekli kavga ettikleri belirtilen Şemsettin T. ile eşi Sema T. arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Şemsettin T., mutfaktan aldığı bıçak ile eşi Sema T.'ye saldırdı.
SON ÇARE OLARAK CAMA KOŞTU AMA KURTULAMADI
Aldığı bıçak darbelerinin ardından yardım istemek için pencereye gelen Sema T., hayatını kaybetti. Sema T.'nin evin duvarındaki kanlı el izi ve perdedeki kanların görülmemesi için mahalle sakinleri cama çarşaf bağladı.
Kavganın başından itibaren evde olan 3 çocuğun, annelerinin babaları tarafından bıçaklanmasını ve hayatını kaybetmesine tanık olduğu öğrenildi. Vahşi cinayetin ardından olay yerine gelen aile yakınları tarafından evden çıkarılan 3 çocuk, yakınlarının evine götürüldü.
MAHALLE SAKİNLERİNİ POLİS DURDURDU
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Şemsettin T.'yi gözaltına aldı. Şemsettin T.'nin evden çıkarılışı sırasında şüpheliye saldırmak isteyen mahalle sakinleri, polis tarafından güçlükle engellendi. Şemsettin T.'nin üzerine yürüyen vatandaşları, polis durdurmakta güçlük çekti. Hızlı bir şekilde sokaktaki polis aracına bindirilen Şemsettin T., emniyete götürüldü. Eşi tarafından öldürülen Sema T.'nin cansız bedeni ise, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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