İstanbul'da kadın cinayeti... Eşini 21 yerinden bıçaklayarak katletti: 'Telefonunu sakladı, psikolojim bozuldu'

Yayınlanma: 13.12.2024 - 13:44

Güncelleme: 13.12.2024 - 13:44

İstanbul Bahçelievler’de 11 Kasım 2021’de sokak ortasında boşanma aşamasındaki 31 yaşındaki eşi Hanife Demirci’yi 21 kez bıçaklayarak öldüren Satı Mehmet Demirci’nin (36) yargılandığı davada karar açıklandı.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Satı Mehmet Demirci ile maktul Hanife Demirci’nin yakınları hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

"SADECE BİREYSEL SUÇ DEĞİL, KADINA KARŞI ŞİDDETE KARŞI MÜCADELEYİ ZEDELEYEN..."

Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasına ek yapacağını söyleyerek, sanığın eylemini pişmanlık göstermeyerek ve tasarlayarak işlediğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı “Sanık duruşma süresindeki davranışlarında da bu pişmanlığı samimi şekilde ortaya koymadı. Çocuklarının bakım ve gözetimini yapan maktule yönelik çocuğunu bıraktığı okul dönüşünde gerçekleştirdiği bu eylem kamu vicdanının derinden sarsacak şekilde korku ve dehşet oluşturdu. Bu tür bir eylemin sadece bireysel bir suç olmayıp kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyi zedeleyen bir eylem olması nedeniyle cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesi, takdiri indirim uygulanmaması talep olunur” ifadelerini kullandı.

PİŞKİN SAVUNMA: "TELEFONUNU BENDEN SAKLADI, PSİKOLOJİMİ KAYBETTİM"

Savunması sorulan sanık Satı Mehmet Demirci “Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Dilekçe yazdım onu okuyacağım” dedi.

Sanık Demirci okuduğu dilekçesinde “Eşim benden telefonunu sakladı. Psikolojimi kaybettim. Psikoloji hastanesine gittim yatılı yatış istedim yer yoktu. Olay günü eşimi görünce kendimi kaybettim. Akli dengem yerinde değildi. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Keşke ben ölseydim de böyle bir şey olmasaydı” dedi.

Sanık savunmasının ardından duruşmaya 30 dakika ara verildi. Aranın ardından son sözü sorulan Demirci ağlayarak “Hakime hanım beni yavrularıma bağışlayın” dedi.

CEZASI BELLİ OLDU

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Demirci’nin ‘eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Verilen cezada takdiri indirim uygulanmadı.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Kasım 2021 tarihinde Bahçelievler’de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede sanık Satı Mehmet Demirci ile maktul Hanife Demirci’nin 11 yıllık evli oldukları ve aralarında devam eden çekişmeli boşanma davası olduğu belirtilmişti. Sanık Satı Mehmet’in olay günü eşinin evden çıkmasını beklediği iddianamede belirtilerek, maktulün çocuğunu okula bırakıp eve dönerken sanığın takip ettiği ifade edilmişti. Sanığın takip ettiği eşine arkasından yanaşıp, 21 bıçak darbesi vurduğu da iddianamede kaydedilmişti. Satı Mehmet Demirci’nin ‘eşi tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.