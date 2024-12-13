'Müzikhol' cinayetinde karar: Tutuklu sanığa 15 yıl hapis

Yayınlanma: 13.12.2024 - 11:49

Güncelleme: 13.12.2024 - 11:50

Devrek ilçesinde 2 yıl önce Tolga Korkmaz’a ait müzikholde, başka bir müzikholün işletmecisi Muhammet B., babası Zihni B., Levent A. ve Ahmet K. ile birlikte Korkmaz’a ait işyerine gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine önce Levent A. çevreye ateş açarken Muhammet B. de pompalı tüfekle Tolga Korkmaz’a ateş etti.

Kanlar içinde kalan Tolga Korkmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın failleri Muhammet B., babası Zihni B. ve Levent A. nöbetçi mahkemece tutuklanırken Ahmet K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muhammet B.’nin eşi Zeynep B. hakkında da tutuksuz yargılama kararı verildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca beş şüpheli hakkında kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, öldürme suçuna iştirak ve suça yardım etme suçlarından hapis cezası talep edilerek hazırlanan iddianame Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mahkeme heyeti; sanıklardan Zihni B. ve Levent A’nın tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak suçlarının niteliğinin değişme ihtimali olması sebebiyle tahliye edilmelerine karar verdi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son celsede, mahkeme heyeti sanıklar hakkında kararını açıkladı. Duruşmaya tutuklu sanık Muhammet B. ile tutuksuz sanık olan eşi Zeynep B., babası Zihni B., ölen Tolga Korkmaz’ın annesi Refika Korkmaz ile taraf avukatları katıldı.Tutuksuz sanık L.A. ise SEGBİS ile son celseye katılırken tutuksuz sanık A.K. ise katılmadı.

"KENDİNİZİ BENİM YERİME KOYUN"

En büyük acıyı tattığını söyleyen Refika Korkmaz, "Ben oğlumu kaybettim. Yaralı bir anne olarak konuşmak istiyorum. En büyük acıyı yaşadım. Torunlarımı babasız kaldı. Oğlumu kaybettim. Kendinizi benim yerime koyun" dedi.

Tutuklu sanık Muhammet B. ise "Toplanan deliller, kamera görüntüsü benim suç işlemediğimi ortaya koymaktadır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Olayların bu aşamaya gelmesini istemezdim. Pişmanım. Beraatimi talep ederim" diye konuştu.

Sanıklardan Zihni B. de "Olay yerinden biz her gün geçmekteyiz. Tolga’ya oğlum ’abi’ demekteydi. Böyle bir durumda oğlumun yakın olduğu kişiyi tasarlayarak öldürmesi kabul edilebilir değil. Suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde savunma yaptı.

Sanık Levent A. da "Olay yerinde benim yerime başkası da olsa kendini korumaya çalışırdı. Ben olayda kendimi korumaya çalıştım. Bizim olay yerine gidişimiz aniden gelişmiştir. Planlı değildir. Alacağımızı istemeye gittik. Herhangi bir suçum bulunmamaktadır. Beraatimi istiyorum" ifadelerine yer verdi.

KARAR VERİLDİ

Kararı açıklayan heyet, tutuklu sanık Muhammet B.’ye "kasten öldürme" suçundan 15 yıl, diğer sanıklar Levent A. ve Zihni B.’ye 7’şer yıl 6’şar ay hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklar Ahmet K. iye Zeynep B. beraat etti.