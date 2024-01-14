İstanbul'da kadın muhtar oranı yüzde 15: 'Baskı görüp vazgeçiyorlar'

Yayınlanma: 14.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 14.01.2024 - 03:00

31 Mart yerel seçimleri öncesi Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı kadın muhtarlar çalışmasına devam ediyor. Türkiye’deki 50 bin 498 muhtardan yalnız 1134’ü kadın. İstanbul’da ise kadın muhtar oranı yüzde 15. Cumhuriyet konuya ilişkin Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Başkanı Ayşe Kaşıkırık ile konuştu.

Kaşıkırık, “İstanbul’da toplam 39 ilçe, 962 mahalle var. 145’inde kadın muhtar ve kadın muhtar oranı yüzde15. Aslında Türkiye ortalamasının çok üstünde. Ülke genelinde de en yüksek kadın muhtar olan il İstanbul. Buna rağmen İstanbul’da 5 ilçenin kadın muhtarı yok. Bu ilçeler Adalar, Arnavutköy, Kağıthane, Bahçelievler ve Sultanbeyli” dedi.

Bu durumun kabul edilebilir olmadığını ifade eden Kaşırık sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul, Türkiye’nin her ilinden insanın yaşadığı bir şehir ancak hâlâ daha bir tane bile kadın muhtarı olmayan beş ilçe var.”

Her türlü baskıya rağmen son yıllarda kadın muhtar adaylarında artış olduğuna değinen Kaşıkırık, “Kadın muhtar aday sayısı artıyor. Ancak kadınlar aile ve mahalle baskısını yaşıyorlar. ‘Elinin hamuruyla erkek işine karışma, kadından muhtar mı olur? Mahallemde çok şiddet olayları oluyor, burada nasıl bir kadın muhtar görev yapabilir?’ gibi söylemlerle karşılaşıyorlar. Bu tarz ifadeler sonrası adaylıktan geri çekilen de oluyor. Hatta ‘muhtar olma’ diye tehdit aldığını söyleyen kadınlar da duyduk. Dolayısıyla zor bir süreç. Psikolojik yükü de çok ağır. Kadınlar önce bu yükü ailede aşmaya çalışıyor. Ancak kadınlar pes etmez, mücadelesine devam eder” dedi.