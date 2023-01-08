İstanbul'da kafede yangın paniği

İstanbul Avcılar'da bir kafede yangın çıktı. Yangın sırasında kafede bulunan 50 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, kafede hasar oluştu.

DHA
Yayınlanma: 08.01.2023 - 16:11
İstanbul'da kafede yangın paniği
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İstanbul Avcılar'da Merkez Mahallesi Cami Sokak'ta bulunan bir kafede saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre şömineden çıktığı düşünülen yangın kısa sürede büyüdü.

İçeride bulunan 50 kişi kafeden çıkarken itfaiyeye haber verildi. Bina içerisinde yoğun duman ile karşılaşan itfaiye ekipleri, önce kapıdan müdahale etti. Ardından çatıyı kırarak delik açan ekipler, içeride biriken dumanı tahliye etmeye çalıştı.

Çalışanlar endişeyle söndürme çalışmalarını izledi. İtfaiyenin müdahalesi sayesinde, kafedeki yangın çevre binalara sıçramadan söndürülürken, kafede büyük hasar oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından hasar tespit çalışmasına başladı.


İstanbul kafe Yangın

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