İstanbul’da kahreden olay: 4 aylık Kayra bebek yatağında ölü bulundu
Şişli’de evde annesiyle birlikte yatakta uykuya dalan 4 aylık Kayra bebek yatağında ölü bulundu. Kayra bebeğin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
4 aylık Kayra bebek iddiaya göre nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Annenin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, minik Kayra’nın öldüğünü belirledi. Amcasının yeğeninin minik tabutunu taşıması ise yürekleri dağladı. 4 yaşındaki Bilge de geçtiğimiz ay anaokulunda uykuda hayatını kaybetmişti.
Olay, dün saat 12.00 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can çiftinin 4 ay önce doğan kız çocukları Kayra, gece saatlerinde annesiyle birlikte uykuya daldı. Ertesi gün 07.00 sıralarında tekrardan uyanan Kayra, annesinin emzirmesi sonrasında yeniden uyudu. Öğle saatlerinde çocuğunu bir türlü uyandırmayan annesi, nefes almadığını fark edince sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
ANNE BAYILDI, BABA İSE YIKILDI
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, minik Kayra’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğinin öldüğünü duyan annenin sinir krizleri geçirerek bayıldığı öğrenildi. Komşuları ise o esnada işyerinde olan Kayra’nın babasına telefonla durumu haber verdi. Acı haberi aldıktan sonra koşarak eve gelen babası ise gördüğü manzara karşısında adeta yıkıldı. Haberi alan aile yakınları da olay yerine geldi.
MİNİK TABUTU TAŞOYAN AMCASI YÜREKLERİ DAĞLADI
Olayın ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde ve minik Kayra’nın cansız bedeni üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda bebeğin nefessiz kalması sonucu hayatını kaybettiği düşünülüyor. Çalışmaların ardından bebeğin cansız bedeninin Adli Tıp Kurumu’nda incelenmesi için cenaze aracı çağırıldı. Olay yerine gelen cenaze aracındaki minik tabutu alan amcası evde yeğeninin cansız bedenini içerisine koydu.
KESİN ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIP KURUMU'NDA BELİRLENECEK
Amcasının minik tabutu kucaklayarak cenaze aracına koyması yürekleri dağladı. Cumhuriyet savcısı tarafından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi morgunda incelenen minik Kayra’nın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
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