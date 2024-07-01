İstanbul'da kapatılan bazı metro istasyonları ve füniküler hattı açıldı

Yayınlanma: 01.07.2024 - 07:29

Güncelleme: 01.07.2024 - 07:29

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği'nin Onur Yürüyüşü nedeniyle aldığı karar doğrultusunda, saat 10.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye kapatılmıştı.