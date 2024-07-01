İstanbul'da kapatılan bazı metro istasyonları ve füniküler hattı açıldı

Metro İstanbul, Onur Yürüyüşü kapsamında kapatılan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye açıldığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 07:29
İstanbul'da kapatılan bazı metro istasyonları ve füniküler hattı açıldı
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği'nin Onur Yürüyüşü nedeniyle aldığı karar doğrultusunda, saat 10.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye kapatılmıştı.

 


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