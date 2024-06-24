Metrobüste yangın paniği: Yolcular tahliye edildi, seferler durdu

Esenyurt’ta seyir halindeki metrobüste yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 17:22
Metrobüste yangın paniği: Yolcular tahliye edildi, seferler durdu
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Esenyurt Saadetdere Metrobüs durağında seyir halindeki metrobüste yangın çıktı. 

Yolcular metrobüsten tahliye edilirken, yangına ilk müdahaleyi görevliler yaptı. 

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Yangın nedeniyle metrobüs seferleri de durdu.


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