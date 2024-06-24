Metrobüste yangın paniği: Yolcular tahliye edildi, seferler durdu
Esenyurt’ta seyir halindeki metrobüste yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Esenyurt Saadetdere Metrobüs durağında seyir halindeki metrobüste yangın çıktı.
Yolcular metrobüsten tahliye edilirken, yangına ilk müdahaleyi görevliler yaptı.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle metrobüs seferleri de durdu.
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