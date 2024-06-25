İBB duyurdu: Metrobüs durağında çalışma başlıyor, şerit daraltması yapılacak

İstanbul’un metrobüs istasyonlarından biri olan Yenibosna’da yaya üst geçidi inşası başlayacak. Yeni üst geçidin inşasının 75 gün süreceği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2024 - 16:05
İBB duyurdu: Metrobüs durağında çalışma başlıyor, şerit daraltması yapılacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yenibosna Metrobüs İstasyonu Yaya Üst Geçidi’ni yeniden inşa edeceğini duyurdu.

Çalışmalar, D-100 Karayolu’nun Edirne ve Ankara yönlerinde 75 gün süreyle şerit daraltması yapılacak.

Çalışma kapsamında, metrobüs istasyonuna inen yaya üst geçidi genişletilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yenibosna’daki çalışmaların 26 Haziran 2024 (yarın) tarihinden itibaren başlayacağını açıkladı.


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