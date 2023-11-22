İstanbul'da kar alarmı: Sıcaklık 9 derece birden düşecek!

Yayınlanma: 22.11.2023 - 11:26

Güncelleme: 22.11.2023 - 11:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hafta sonu İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek.

İstanbul Valisi Davut Gül de kentte 26 Kasım Pazar günü kar yağışı beklendiğini belirterek gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

9 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Pazar günü İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek. Geçen hafta sonu yaklaşık 10 derecelik bir düşüşle yüksek kesimlerine kar yağışı alan İstanbul'da sıcaklık hafta başından itibaren mevsim normallerine döndü.

Yağışlı bir hafta geçirecek İstanbul'da sıcaklık Meteorolojinin verilere göre 18 dereceye kadar çıkacak. Ancak pazar günü ani bir düşüşle sıcaklık 9 dereceye inecek.

İSTANBUL'DA 'KAR' TOPLANTISI

Dün İstanbul'da karla mücadele kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı. Toplantıda pazar günü kar yağışı beklediklerini söyleyen İstanbul Valisi Davut Gül gerekli önlemlerin alındığını da ifade etti.

Ayrıca toplantıda icari araçlarda her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde uygulanan kış lastiği zorunluluğunun, bu yıl için İstanbul'da 25 Kasım'a çekilmesi kararı alındı.