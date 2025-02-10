İstanbul'da kar etkisini artırdı: İmamoğlu'ndan 'hazırlığımız tam' açıklaması

Yayınlanma: 10.02.2025 - 21:05

Güncelleme: 10.02.2025 - 21:05

İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı etkili oluyor. Beykoz ilçesinde etkili olan kar yağışı yolları beyaza bürüdü. Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla yağan kar, akşam saatlerinde Beykoz'da etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle bazı yollar beyaza bürünürken, park halindeki araçlar ile yeşil alanların üzeri karla kaplandı. Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle bazı yurttaşlar otobüs duraklarına sığındı.

İMAMOĞLU: HAZIRLIĞIMIZ TAM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu X hesabından açıklama yaptı.

İmamoğlu açıklamasında, "Kar yağışının etkili olduğu ilçelerde tüm ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Olası durumlara karşı 11.916 personel ve 3.375 araçla kar küreme, tuzlama ve buzlanma için hazırlığımız tam" ifadelerine yer verdi.

Kar yağışının etkili olduğu ilçelerde tüm ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Olası durumlara karşı 11.916 personel ve 3.375 araçla kar küreme, tuzlama ve buzlanma için hazırlığımız tam. pic.twitter.com/emCDo9Vdmu — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 10, 2025

TRAFİK YÜZDE 80'İ GÖRDÜ

Öte yandan İstanbul'da yoğun sağanak yağışın etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.50 itibarıyla yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.

D-100 Karayolu Bahçelievler-Yenibosna mevkinde trafik durma noktasına geldi. Kara yollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü.