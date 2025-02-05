İstanbul'da kar trafiği: Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Kar yağışının da etkisiyle artan yoğunluk nedeniyle birçok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da kar trafiği: Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı
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DHA
Yayınlanma: 05.02.2025 - 18:49

İstanbul'da kar yağışının etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.

D-100 Karayolu Bahçelievler-Yenibosna mevkinde trafik durma noktasına geldi. Kara yollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü. 


Etiketler: #İstanbul #Kar
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