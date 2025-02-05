İstanbul'da kar trafiği: Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Kar yağışının da etkisiyle artan yoğunluk nedeniyle birçok ana arterde trafik durma noktasına geldi.
İstanbul'da kar yağışının etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.
D-100 Karayolu Bahçelievler-Yenibosna mevkinde trafik durma noktasına geldi. Kara yollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
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