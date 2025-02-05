İstanbul'da kar yağışı başladı: Sabiha Gökçen Havalimanı alarma geçti

Yayınlanma: 05.02.2025 - 11:04

Güncelleme: 05.02.2025 - 11:05

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul’da 5-7 Şubat arasında beklenen kar yağışı ve buzlanma riskine karşı İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı kriz merkezlerinde MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) toplantısı gerçekleştirerek gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda İstanbul Havalimanı’nda Türk Hava Yolları’nın (THY), bugün için yüzde 5’e kadar (yaklaşık 50 sefer), yarın için ise yüzde 10’a kadar (yaklaşık 100 sefer) uçuş iptaline karar verildi.

KARLA MÜCADELE EKİPLERİ HAZIR BEKLETİLİYOR

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise bugün yüzde 10 sefer iptalinin yeterli olduğu, yarın için ise yüzde 10 iptal oranına ilave olarak yüzde 20 sefer iptali daha yapılmasına, Cuma günü için ise yüzde 10 sefer iptali yapılması kararı alındı.

Ajet’in bugün 21, Perşembe günü 61, Cuma günü 22 seferi iptal edilirken, Pegasus’un ise bugün 43, Perşembe 123 ve Cuma günü ise 44 seferi iptal edildi.

Havalimanlarında karla mücadele ekip araçları pist başlarına yakın noktalara konuşlandırılırken, araç ve ekipmanlar da kar yağışına karşı hazır bekletiliyor.