Elektrik kesintisi: Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında seferler normale döndü

İstanbul'da M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında teknik arıza nedeniyle elektrikler kesilmişti. Bir süre sonra teknik arızanın giderildiği ve seferlerin normale döndüğü öğrenildi.

Elektrik kesintisi: Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında seferler normale döndü
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DHA
Yayınlanma: 20.01.2025 - 18:23

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında saat 11.30 sıralarında teknik bir arıza nedeniyle elektrikler kesildi. Kesinti nedeniyle Maltepe-Yenisahra durakları arasında seferler yapılamadı. 

YOĞUNLUK OLUŞTU

Ortalama 20 dakika boyunca seferlerdeki aksama devam etti. Metrodan konuyla ilgili teknik arıza anonsu yapıldı. Seferlerde yaşanan aksama nedeniyle istasyonda ve otobüs duraklarında zaman zaman yoğunluk oluştu.

Bir süre sonra teknik arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.


Etiketler: #metro #anons #istasyon

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