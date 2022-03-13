İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri

13 Mart 2022 Pazar, 08:46

Türkiye'nin birçok şehri, kar yağışının etkisi altında... İstanbul da yaklaşık 3 gün aralıklarla süren kar yağışının ardından, dün gece adeta kara gömüldü. Yapılan son tahminlere göre; en etkili anlarını dün gece saatlerinde yaşayan kar yağışının, hafta ortasına kadar sürmesi bekleniyor.



İSTANBUL'DA BUGÜN VE YARIN DA KAR VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; İstanbul'daki kar yağışının bugün ve yarın da etkili olması bekleniyor. Salı günü yağışların kesilmesi beklenirken, İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü yağmur bekleniyor.



Kar yağışı, Anadolu'yu ise terk etmiyor. Anadolu'nun yüksek ve iç kesimlerinde kar yağışlarının perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.

İşte Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin haritası