İstanbul'da kar yağışı... Otomobiller kaza yaptı, İETT otobüsü yolda kaldı!

Yayınlanma: 07.02.2025 - 10:01

Güncelleme: 07.02.2025 - 10:11

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı, kentin çeşitli bölgelerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor. Eyüpsultan ilçesinde de gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle ara sokaklarda bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazıları ise kayarak kaza tehlikesi geçirdi.

Maddi hasarlı kazalar da meydana gelirken, bir polis ekibi aracı kayarak önce duran otomobile, sonra da duvara çarptı. Bir İETT otobüsü ise, karlı havada yolda kaldı.