İstanbul'da kar yağışı renkli görüntülere sahne oldu: Kimi kardan çiğ köfte yaptı, kimi köpeğini tepsiyle kaydırdı...
İstanbul'da kar yağışı sonrası Kağıthane'de bir kadın, köpeğine tepsiyle kayak yaptırdı. Eyüpsultan'da bir kişi ise tepsiye doldurduğu kar ve isotla çiğ köfte yaptı. Kağıthane'de yolda polis aracını çeviren grup ise polisle halay çekti. O anlar görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde bir kadın köpeğine tepsiyle kayak yaptırdı.
Kağıthane'de yokuştan kayan iki çocuk, araca çarparak yaralanırken, yoldan geçen polis aracını çeviren bir grup polis ekipleriyle halay çekti.
ÇOCUKLARIN ÇATIDA TEHLİKELİ OYUNU
Eyüpsultan'da bir kişi ise, tepsiye doldurduğu kar ve isotla çiğ köfte yaptı. Beşiktaş Akaretler'de ise bir grup caddedeki trafiği kesip eğlendi.
Kağıthane Şirintepe'de bir binanın karlı çatısında yürümeye çalışan çocukların tehlikeli oyunu çevredekilerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: #kar yağışı #İstanbul
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